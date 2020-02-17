Китай просит выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса

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Китайские чиновники призвали пациентов которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения больных

Власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что китайские чиновники призвали пациентов, которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

"Плазма от пациентов, которые выздоровели от пневмонии, вызванной COVID-19, содержит антитела, которые могут помочь уменьшить вирусную нагрузку у критически больных пациентов", - говорится в сообщении.

Отметим, что фармацевтические компании стремятся разработать вакцину для лечения эпидемии, в результате которой погибло 1 тыс.770 человек и заразилось более 70 тыс. 500 человек по всему Китаю.

Напомним, в Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом. По словам заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, более 11 тысяч человек излечились от болезни и наблюдается тенденция к сокращению количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тыс. 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тыс. 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.