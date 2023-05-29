Китай прокомментировал слухи о "предложении" его спецпредставителя

"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он установил свои контакты со всеми сторонами, и ни одна из них не указала, что специальный посланник Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает Wall Street Journal", - сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Мао добавила, что во время встречи со сторонами, имеющими отношение к "украинскому кризису", Ли подробно осветил позицию Китая и "достиг большего международного консенсуса".

Предложение Китая

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время своего европейского турне вроде бы предлагал покинуть захваченные территории Украины России. В частности, он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

Комментарий МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба связался со своими европейскими коллегами после того, как стало известно, что спецпосланник Китая вроде бы предлагал покинуть оккупированные территории Украины России.

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал. Ни один не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры, чтобы признать за Россией те украинские территории, где сейчас находится Россия", - заявил он.

"Мирная формула" Китая

Ранее Китай заявил о намерении выступления миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и мирных переговоров и не говорил о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Китая, напомнив о связях с РФ. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, а затем Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.