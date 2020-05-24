ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай закликає США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 13:33
Китай закликає США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії
Фото: Ван Йі (china-embassy.org)

Китай розраховує на спільну боротьбу проти пандемії коронавірусу

Китай закликає США припинити витрачати час на політичні аспекти пандемії коронавірусу та працювати з Китаєм для боротьби з нею. Таку заяву зробив у неділю головний дипломат китайського уряду Ван Йі.

Про це пише агентство Reuters.

Китайський дипломат висловив співчуття Сполученим Штатам у зв'язку з пандемією, через яку країна, як очікується, втратить вже 100 тисяч осіб найближчими днями, що є найбільшим числом жертв серед всіх країн.

"На жаль, на додаток до шаленого коронавірусу, в США також поширюється політичний вірус. Цей політичний вірус використовує всі можливості для нападок і наклепу на Китай. Я хочу сказати тут: не втрачайте більше дорогоцінного часу і не ігноруйте життя", - сказав Ван Йі.

За його словами, Китай і Сполучені Штати повинні вчитися один в одного і ділитися своїм досвідом боротьби з коронавірусом і допомагати кожній країні боротися з цією інфекцією.

Нагадаємо, в МЗС Китаю вважають, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни, від якої в кінцевому підсумку "програють всі".

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що США можуть розірвати всі відносини з Китаєм.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся