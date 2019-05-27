ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту перейшли до зростання на скороченні видобутку в США

Новини » Енергетика    27.05.2019 - 15:54
Ціни на нафту перейшли до зростання на скороченні видобутку в США
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни за день піднялися більш ніж на 1%

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 27 травня, перевищила позначку в 69 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Станом на 15:38 за київським часом вартість липневих ф'ючерсів на Brent піднялася до 69,15 долара за барель. Це на 1,66% вище закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту перейшли до зростання на даних про зниження активності у видобувному секторі США. Зокрема, за даними Baker Hughes, число діючих нафтовидобувних установок в США минулого тижня впало на 5 - до 797 одиниць. Показник став мінімальним з березня минулого року.

У той же час зростання цін стримується заявами президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон поки не готовий до укладення торгової угоди з Китаєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поставки російської нафти в США різко виросли на тлі ситуації у Венесуелі. До цього Вашингтон ввів санкції проти венесуельської державної компанії, також було скорочено видобуток нафти країнами-членами ОПЕК.

 

Україна відновила транзит російської нафти до Європи
Новини України Brentнефтьцена
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся