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В Ірані відповіли на рішення США відправити війська на Близький Схід

Новини » Політика    25.05.2019 - 14:48
В Ірані відповіли на рішення США відправити війська на Близький Схід
Фото: Мухаммед Зариф (wikipedia.org)

В Ірані заявили, що США намагаються підняти напруженість у Перській затоці

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зариф заявив, що своїми діями США намагаються виправдати "ворожу політику", а також "підняти напруженість у Перській затоці".

"Розширення присутності США у нашому регіоні надзвичайно небезпечно, воно загрожує міжнародному миру та безпеці, і це треба вирішувати", - повідомив міністр.

Також командир Революційної гвардії генерал-майор Голамалі Рашид заявив, що безпека Ормузської протоки, яка є ключовим маршрутом транспортування нафти, пов'язана з безпекою Ірану експортувати свою нафту.

"Говорити про стабільность і безпеку в Перській затоці і Ормузській протоці неможливо без урахування інтересів іранської нації, включаючи експорт нафти", - заявив командир Революційної гвардії.

Нагадаємо, що Трамп відправляє на Близький Схід 1,5 тис. військових. Американських військових відправлять в основному в якості захисного заходу, на тлі загострення у відносинах з Іраном.

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