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Китай попередив США про "нестерпну ціну" через Тайваню

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Четвер 30 грудня 2021 15:41
Китай попередив США про "нестерпну ціну" через Тайваню Фото: Глава МЗС Китаю Ван і (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Китаю Ван і попередив, що втручання Сполучених Штатів у ситуацію з Тайванем може призвести до небезпечної ситуації. При цьому він заявив, що США "зіткнуться з нестерпною ціною" за свої дії по відношенню до самоврядного острова Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Ван і заявив, що Вашингтон порушив обіцянки, дані при встановленні дипломатичних відносин між Китаєм і США, потурав і заохочував сили "незалежності Тайваню", а також намагався спотворити принцип єдиного Китаю.

"Це не тільки поставить Тайвань у вкрай небезпечну ситуацію, але і змусить США заплатити нестерпну ціну", - заявив глава МЗС Китаю.

В помсту Китаю США запросили Тайвань на свій саміт демократії на початку цього місяця.

Минулого місяця президент США Джо Байден назвав Тайвань "незалежним", але пізніше він уточнив свої слова, підтвердивши, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

Відповідно до Закону Про Тайвань, США не визнають незалежність Тайваню, але зобов'язуються допомогти острову захистити себе.

Пекін розглядає будь-яке офіційне оголошення "незалежного" Тайваню як провокацію і неодноразово погрожував наслідками країнам, що підтримують Тайбей в його самовизначенні.

В останні місяці китайські військові проводять все більш агресивні морські та повітряні військові операції поблизу острова, а після візиту групи американських законодавців минулого місяця вони провели військові навчання поблизу Тайванської протоки.

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