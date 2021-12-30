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Китай предупредил США о "невыносимой цене" из-за Тайваня

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Четверг 30 декабря 2021 15:41
Китай предупредил США о "невыносимой цене" из-за Тайваня Фото: Глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию с Тайванем может привести к опасной ситуации. При этом он заявил, что США "столкнутся с невыносимой ценой" за свои действия по отношению к самоуправляемому острову Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ван И заявил, что Вашингтон нарушил обещания, данные при установлении дипломатических отношений между Китаем и США, потворствовал и поощрял силы "независимости Тайваня", а также пытался исказить принцип единого Китая.

"Это не только поставит Тайвань в крайне опасную ситуацию, но и заставит США заплатить невыносимую цену", - заявил глава МИД Китая.

В отместку Китаю США пригласили Тайвань на свой Саммит демократии в начале этого месяца.

В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал Тайвань "независимым", но позже он уточнил свои слова, подтвердив, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Согласно закону о Тайване, США не признают независимость Тайваня, но обязуются помочь острову защитить себя.

Пекин рассматривает любое официальное объявление "независимого" Тайваня как провокацию и неоднократно угрожал последствиями странам, поддерживающим Тайбэй в его самоопределении.

В последние месяцы китайские военные проводят все более агрессивные морские и воздушные военные операции вблизи острова, а после визита группы американских законодателей в прошлом месяце они провели военные учения вблизи Тайваньского пролива.

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