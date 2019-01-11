У МОЗ повідомили про можливість укладення декларацій з лікарями понад норму

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Раніше МОЗ затвердив оптимальний обсяг практики для терапевта у розмірі 2000 декларацій

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що наразі з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями понад рекомендовану кількість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Як зазначається, раніше МОЗ затвердив оптимальний обсяг практики для терапевта у розмірі 2000 декларацій, для сімейного лікаря - 1800, для педіатра - 900.

"Маємо хорошу новину: відтепер з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями первинної медичної допомоги понад рекомендовану кількість, затверджену МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з 10 січня 2019 року лікарі мають технічну можливість укладати декларації понад оптимальну кількість, для цього вводяться коригувальні коефіцієнти. Вказані зміни були внесені до електронної системи відповідно до постанови Кабміну від 18 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець грудня 2018 року правом вибору свого лікаря в Україні скористались 23 мільйони громадян.

Як писало РБК-Україна, обслуговування пацієнтів, які не підписали декларації з лікарями, буде, як і раніше, безкоштовним.