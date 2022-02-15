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Мільярдер Айзекман придбав у SpaceX ще три космічні польоти

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Вівторок 15 лютого 2022 15:29
Мільярдер Айзекман придбав у SpaceX ще три космічні польоти Фото: мільярдер Айзекман придбав у SpaceX ще три космічні польоти (SpaceX.com)
Автор: Сергій Пишкін

Мільярдер і гендиректор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман придбав три пілотованих запуски у компанії SpaceX. Членами екіпажу знову виступлять космічні туристи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

Перша космічна місія запланована на кінець 2022 року і триватиме протягом п'яти днів. Серед членів екіпажу:

  • Джаред Айзекман;
  • Скотт Потіт - колишній пілот ВПС США;
  • Сара Джилліс - інженер SpaceX;
  • Анна Менон - інженер SpaceX;

Щобільше, під час місії члени екіпажу зможу вийти у відкритий космос. Враховуючи те, що SpaceX Crew Dragon необлаштований шлюзом - космонавтам доведеться одягати скафандри. Компанія розробить для них нову екіпіровку.

За словами Айзекмана корабель перебуватиме на висоті 585 км над поверхнею Землі.

Поки що невідомо яку саме суму заплатив мільярдер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ілон Маск нещодавно провів презентацію стосовно Starship. Також SpaceX втратила 40 новітніх мікросупутників Starlink через магнітні бурі.

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