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Як у Ілона Маска. Європа витратить мільярди на аналог супутників SpaceX

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Середа 16 лютого 2022 11:26
Як у Ілона Маска. Європа витратить мільярди на аналог супутників SpaceX Фото: Європа витратить мільярди на аналог SpaceX (Starlink.com)
Автор: Сергій Пишкін

Європа планує витратити 6,8 млрд євро на будівництво супутникової системи, як у SpaceX Ілона Маска. Проект завершиться вже в найближчі 5 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PCMag.

Супутникова система Starlink, яка належить компанії SpaceX знайшла велику популярність у всьому світі. Європа вирішила не залишатися позаду, і прийняла рішення створити власний аналог.

6,8 млрд євро на будівництво Системи будуть виділені з державних і приватних джерел. Очікується, що супутникова система також дозволить ЄС захистити свої сервіси зв'язку і дані від зовнішнього втручання.

Єврокомісія готова виділити 2,4 млрд євро на реалізацію проекту. Решту суми виділять країни союзу, а також Європейське космічне агентство і приватні компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що холдинг Індії Reliance Industries також завив про бажання запустити власний супутниковий сервіс.

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