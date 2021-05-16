Китай пообіцяв Палестині підтримку в конфлікті з Ізраїлем

Китай заявив, що підтримає Палестину на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Також країна сприятиме врегулюванню конфлікту.

Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час телефонної розмови зі своїм пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, повідомляється на сайті МЗС Китаю .

За словами Вана І, Китай вважає, що вихід з конфлікту здатна забезпечити концепція двох держав для двох народів. Концепція двох держав для двох народів передбачає закінчення конфлікту шляхом створення Держави Палестина поряд з державою Ізраїлем між Йорданом і Середземним морем.

"Китай продовжить надавати підтримку правій справі палестинського народу, який бореться за повернення йому законних прав, сприяти врегулюванню існуючих проблем шляхом політичного діалогу", йдеться в повідомленні.

