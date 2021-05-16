Китай пообіцяв Палестині підтримку в конфлікті з Ізраїлем
Китай заявив, що підтримає Палестину на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Також країна сприятиме врегулюванню конфлікту.
Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час телефонної розмови зі своїм пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, повідомляється на сайті МЗС Китаю.
За словами Вана І, Китай вважає, що вихід з конфлікту здатна забезпечити концепція двох держав для двох народів. Концепція двох держав для двох народів передбачає закінчення конфлікту шляхом створення Держави Палестина поряд з державою Ізраїлем між Йорданом і Середземним морем.
"Китай продовжить надавати підтримку правій справі палестинського народу, який бореться за повернення йому законних прав, сприяти врегулюванню існуючих проблем шляхом політичного діалогу", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю з повітря атакувала будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамарі. Перед цим ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу.
Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - близько 140, у тому числі близько 40 дітей.