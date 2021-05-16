ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай пообіцяв Палестині підтримку в конфлікті з Ізраїлем

Новость на русском →
Китай, Неділя 16 травня 2021 06:47
Китай пообіцяв Палестині підтримку в конфлікті з Ізраїлем Фото: ХАМАС атакують Ізраїль близько тижня (instagram.com/yeho.yesh)
Автор: Даша Харченко

Китай заявив, що підтримає Палестину на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. Також країна сприятиме врегулюванню конфлікту.

Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван І під час телефонної розмови зі своїм пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, повідомляється на сайті МЗС Китаю.

За словами Вана І, Китай вважає, що вихід з конфлікту здатна забезпечити концепція двох держав для двох народів. Концепція двох держав для двох народів передбачає закінчення конфлікту шляхом створення Держави Палестина поряд з державою Ізраїлем між Йорданом і Середземним морем.

"Китай продовжить надавати підтримку правій справі палестинського народу, який бореться за повернення йому законних прав, сприяти врегулюванню існуючих проблем шляхом політичного діалогу", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю з повітря атакувала будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамарі. Перед цим ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - близько 140, у тому числі близько 40 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Китай Ізраїль Палестина
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт