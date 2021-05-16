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Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем

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Китай, Воскресенье 16 мая 2021 06:47
Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем Фото: ХАМАС атакуют Израиль около недели (instagram.com/yeho.yesh)
Автор: Даша Харченко

Китай заявил, что поддержит Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем. Также страна будет способствовать урегулированию конфликта.

Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщается на сайте МИД Китая.

По словам Вана И, Китай полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. Концепция двух государств для двух народов предусматривает окончание конфликта путем создания государства Палестина наряду с государством Израилем между Иорданом и Средиземным морем.

"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога", говорится в сообщении.

Напомним, армия обороны Израиля с воздуха атаковала дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамари. Перед этим израильские ВВС атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе около 40 детей.

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