Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, - Politico

Как сообщает издание, китайские чиновники уже сообщили правительству Непала, стратегически важной для Пекина страны на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем, о готовности их страны заменить программы USAID собственными проектами развития.

Представители Островов Кука, архипелага в Индо-Тихоокеанском регионе, во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посетят Китай, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в островном государстве.

В Колумбии неправительственные организации сообщают о заинтересованности Китая в том, чтобы заменить замороженные программы USAID в стране. В прошлом году Колумбия получила от USAID около 385 млн долларов.

Отмечается, что такие действия Пекина свидетельствуют о намерении воспользоваться ситуацией и как можно быстрее попытаться вытеснить США Соединенные Штаты из стран и регионов, важных Китаю для продвижения собственных интересов.

Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей США разработали стратегию, чтобы объяснить администрации Трампа относительно потенциального усиления Китая из-за замораживания внешней помощи США. Однако республиканцы в Палате представителей не выступают в защиту USAID и восстановления помощи.