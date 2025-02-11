RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, - Politico

Фото: Китай предлагает странам финансировать программы вместо USAID (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай предлагает странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, китайские чиновники уже сообщили правительству Непала, стратегически важной для Пекина страны на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем, о готовности их страны заменить программы USAID собственными проектами развития.

Представители Островов Кука, архипелага в Индо-Тихоокеанском регионе, во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посетят Китай, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в островном государстве.

В Колумбии неправительственные организации сообщают о заинтересованности Китая в том, чтобы заменить замороженные программы USAID в стране. В прошлом году Колумбия получила от USAID около 385 млн долларов.

Отмечается, что такие действия Пекина свидетельствуют о намерении воспользоваться ситуацией и как можно быстрее попытаться вытеснить США Соединенные Штаты из стран и регионов, важных Китаю для продвижения собственных интересов.

Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей США разработали стратегию, чтобы объяснить администрации Трампа относительно потенциального усиления Китая из-за замораживания внешней помощи США. Однако республиканцы в Палате представителей не выступают в защиту USAID и восстановления помощи.

 

Приостановление USAID

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике.

Уже через пару дней был издан приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и выдаче новой. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проекта и их финансирование.

Тем временем группа бывших руководителей USAID осудили администрацию Трампа и призвали Конгресс оперативно защитить уставную роль агентства.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайUSAID