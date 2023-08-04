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Китай подтвердил участие в мирном саммите в Саудовской Аравии

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Китай, Пятница 04 августа 2023 16:31
Китай подтвердил участие в мирном саммите в Саудовской Аравии Фото: Китай отправит делегацию на встречу в Джидде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай отправит делегацию на встречу в Джидде (Саудовской Аравии) для проведения мирного саммита по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

Представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай отправит делегацию на встречу в Джидде по Украине.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия Специальный представитель Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", - сообщили в МИД.

Саммит в Саудовской Аравии

Известно, что завтра в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

По информации СМИ, Китай может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

Мы также писали, что Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников.

Отношение Китая к войне в Украине

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию по отношению к войне. Он не осудил, но и не поддержал Россию, но усилил совместную с ней торговлю.

При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" о войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.

Также Китай отправил в Украину своего специального представителя - Ли Хуэя. Он также посетил ЕС и Россию. После своего турне Ли Хуэй заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".

К тому же спецпредставитель Китая во время визита в Киев усомнился в том, что ЗРК Patriot сбивает российские "Киджалы".

Кроме того, после визита в ряд стран Ли Хуэй заявил, что ни Кремль, ни Киев "не закрывали двери для диалога", однако испытывают много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров.

Однако, комментируя эту информацию, секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена вести переговоры с врагом.

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