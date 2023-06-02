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Спецпредставитель Китая: Пекин и Европа пришли к консенсусу по "кризису в Украине"

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Пекин, Пятница 02 июня 2023 12:09
Спецпредставитель Китая: Пекин и Европа пришли к консенсусу по "кризису в Украине" Фото: спецпредставитель Китая Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Китай и Европа пришли к консенсусу по войне в Украине. В частности, в Пекине подчеркнули, что готовы поддерживать усилия по восстановлению мира.

Об этом заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Paper.

После поездки в Украину, ЕС и Россию дипломат заявил, что у Пекина и ЕС есть общие взгляды по урегулированию "украинского кризиса", как в Китае называют войну РФ против Украины.

Спецпредставитель особо подчеркнул инициативы Франции. По его словам, Пекин и Париж готовы увеличить усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и принципов Устава ООН.

Также Ли Хуэй отметил, что обе страны выступают против вооруженной агрессии на ядерные и энергетические объекты.

"Все стороны должны обеспечить безопасность ядерных объектов и принять конкретные меры для снижения давления", - сказал дипломат.

Кроме того, спецпредставитель подчеркнул, что "российская сторона высоко ценит желание и усилия Китая урегулировать кризис".

Китай хочет быть миротворцем

Стоит отметить, что Китай с февраля 2022 официально не осудил российскую агрессию, но и официально не поддержал Кремль. Но Пекин усиливает экономическое партнерство и торговлю с Москвой.

Ранее в Китае заявили, что хотят выступить миротворцами, поскольку якобы занимают нейтральную сторону. Пекин даже разработал свой "мирный план", однако его раскритиковали в Украине, Европе и США. Хотя Россия поддержала китайский план.

Также Китай отправил своего спецпредставителя в Украину, чтобы обсудить урегулирование войны. Дипломат посетил не только Киев, но и Польшу, Германию и Францию, а затем Москву.

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