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Ермак назвал цель Украины на встрече в Саудовской Аравии

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Украина, Среда 02 августа 2023 13:05
Ермак назвал цель Украины на встрече в Саудовской Аравии Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина продолжает готовить вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политическим советникам лидеров государств в Саудовской Аравии. Она будет посвящена ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Наша цель в Саудовской Аравии - выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", - написал он.

По его словам, Украине необходимо восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Он сообщил, что после состоявшейся в июне встречи в Копенгагене увеличили количество участников инициативы в Саудовской Аравии - среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Подготовка встречи

Как отметил Ермак, стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня.

  • Первый - это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира.
  • Второй - украинская инициатива со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.
  • Третий - учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

Украинская формула мира

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "Формулу мира", чтобы остановить войну. Она включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

  1. радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
  2. продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  3. энергетическая безопасность;
  4. освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  6. вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  7. справедливость;
  8. экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  9. недопущение эскалации;
  10. фиксация окончания войны

Встреча в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится встреча по миру в Украине, на которую не приглашали Россию. По данным WSJ, проведение формума запланировано на 5 и 6 августа.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Саудовская Аравия действительно примет встречу по формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Офис президента Саудовская Аравия
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