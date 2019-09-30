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Зростання світового ВВП сповільниться до восьмирічного мінімуму в 2020 році, - Fitch

Новини » Економіка    30.09.2019 - 21:12
Зростання світового ВВП сповільниться до восьмирічного мінімуму в 2020 році, - Fitch
Фото: Fitch (twitter/dw)

На зростання вплине торгова війна між США і Китаєм

Прогноз зростання світової економіки на 2019-20 році був знижений на 0,2% через екскалацію торговельної війни між США і Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь агентства Fitch Ratings за вересень 2019 року.

Прогнозується, що глобальне зростання економіки скоротиться до 2,6% цього року і до 2,5% в наступному році (в 2018 році світовий ВВП зросло на 3,2%). Зазначається, що це буде самий повільний темп зростання з 2012 року, коли криза в єврозоні досяг свого піку.

За даними агентства, прогноз зростання Китаю на 2020 рік був переглянутий до 5,7% з 6,0%, а прогноз єврозони був знижений до 1,1% з 1,3% у червні. Прогноз зростання економіки США на 2020 рік також був знижений на 0,1% до 1,7%. В Fitch очікують, що зростання економіки сповільниться у всіх 20 розвинених і країнах, охоплених аналізом, за винятком Японії.

"Нові тарифні заходи США, оголошені в серпні, призведуть до того, що ефективна тарифна ставка на китайський імпорт зросте майже до 25% до кінця цього року. Зниження темпів зростання в Китаї продовжить спад в світовій торгівлі і виробництві, що, в свою чергу, буде продовжувати чинити тиск на розширення єврозони. Особливо постраждала Німеччина через її вкрай відкриту економіку", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, международное кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило прогноз зростання економіки України в 2019 році до 3,2%. Серед іншого зазначалося, що зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть сприяти ще більшому зростанню ВВП.

Також РБК-Україна повідомляло, що Standard & Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня "В" з рівня "В-".

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