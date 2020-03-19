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Китай відправить до Євросоюзу маски, респіратори і тести на коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 10:17
Китай відправить до Євросоюзу маски, респіратори і тести на коронавірус
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Євросоюз вдячний за підтримку Китаю

Щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом, Китай відправить захисні засоби до Європейського Союзу. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, на своїй сторінці у Twitter.

Президент Єврокомісії зазначила, що Китай надасть 2 мільйони хірургічних масок, 200 тысяч масок N95 (респіраторів, - ред.) і 50 тысяч наборів для тестування.

"У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи", - повідомила фон дер Ляйєн.

Також вона додала, що ЄС нарощує виробництво засобів захисту, але для цього буде потрібно кілька тижнів.

Нагадаємо, Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Під час розмови сторони обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу.

Також лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські лікарі повторюють їх помилки при боротьбі з коронавірусом. Також повідомлялося, що китайські вчені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавілавір" (Favilavir), що бореться з високою температурою у пацієнтів з COVID-19.

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