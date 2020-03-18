ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 20:20
Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу, - Шмигаль
Фото: Шмигаль і Кулеба на зустрічі з послом Китаю в Україні (t.me/Denys_Smyhal)

Таких домовленостей досягнуто на зустрічі з послом Китаю Фань Сяньжуном

Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава уряду повідомив, що зустрівся з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Під час розмови сторони обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу.

"Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною. Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу", - зазначив Шмигаль.

Окрім іншого, сторони також обговорили торгівельно-економічну співпрацю між країнами та домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.

Нагадаємо, лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські лікарі повторюють їх помилки при боротьбі з коронавірусом. Також повідомлялося, що китайські вчені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавілавір" (Favilavir), що бореться з високою температурою у пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, до кінця поточного тижня в Україну має прибути 1 мільйон тестів для виявлення коронавірусу.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня В Італії за день від коронавірусу померли майже півтисячі людей
Новини України УкраїнаКитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся