ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Португалії оголошено надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 09:49
В Португалії оголошено надзвичайний стан
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Надзвичайний стан дає уряду можливість діяти швидко і ефективно для боротьби з коронавірусом

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза оголосив надзвичайний стан в країні до 2 квітня для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені. Таке рішення дає уряду можливість діяти швидко і ефективно.

Уряд зможе обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк і забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори.

"Введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії", - заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта.

На сьогодні в Португалії зареєстровано 642 нових випадки зараження коронавірусом і два випадки смерті.

Нагадаємо, після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу у Португалії зросла до 78, влада оголосила низку надзвичайних заходів для боротьби з вірусом. Щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів була зменшена на третину, а робота торгових центрів та інших громадських служб була обмежена.

Разумков здав тест на коронавірус Тиснява і штурм автобусів на "Чернігівській": поліція Києва не пускає більше 10 осіб
Новини України ПортугалияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся