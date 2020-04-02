Україна запускає безперервні медичні поставки з Китаю

Фото: український літак (facebook.com/kirill.timoshenko)

Новий рейс привезе до України медичні маски для аптек

В рамках боротьби з коронавірусом в Україні запускають безперервні поставки медичних засобів з Китаю. Про це у Facebook повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, черговий український літак вже в Китаї. На цей раз він доставить звичайні маски, які будуть реалізовуватися в аптечних мережах.

"З сьогоднішнього дня наш повітряний мост працює в наступному режимі. Як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кодного дня. Без перерв та вихідних", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, вчора Україна отримала від Китаю більше 300 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Партія була доставлена в якості гуманітарної допомоги. Крім цього, в Україну додатково доставили ще 100 тисяч ПЛР-тестів.

Відзначимо, в самому Китаї вже фіксують новий спалах. За останню добу в країні зареєстрували 1,6 тис. нових випадків COVID-19, з них сім закінчилися летальним результатом. При цьому розвідка США в секретному звіті Білого дому заявила, що Пекін приховав реальну кількість інфікованих та померлих внаслідок спалаху коронавірусу.