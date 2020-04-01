Україна сьогодні отримала від Китаю 300 тисяч експрес-тестів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Китай також надав ще 100 тисяч ПЛР-тестів

Сьогодні в рамках гуманітарної допомоги Україна отримала від Китаю понад 300 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, окрім цього в Україну додатково доставили ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю - це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів", - заявив він.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю для боротьби з коронавірусом. Про гуманітарну допомогу сторони домовилися під час телемосту.

Крім того, вчора літак з Китаю доправив в Україну ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Також в Україну доправили різні медичні засоби та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.

Ще один літак з тестами на коронавірус прибув 30 березня в Київ з Південної Кореї. З ініціативи Офісу президента в Україну доправили ще 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.