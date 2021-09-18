Китай оголосив про навчання в Тайванській протоці після проходу через нього ракетного есмінця США
Китай оголосив про проведення військово-морських і повітряних навчань в районах на північний захід від Тайваню. Навчання пройдуть вдруге за місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Причиною нових навчань Китаю став прохід через тайванську протоку ракетного есмінця США.
"Бойові кораблі, літаки раннього попередження і бомбардувальники були серед сил, які приєдналися до навчань "для підвищення комплексного оперативного потенціалу" на території на південний захід від Тайваню", - цитує видання заяву прессекретаря Східного військового округу Народно-визвольної армії Китаю.
КНР обурена через те, що почастішали випадки появи американських кораблів у зазначених водах і розглядає їх як провокацію. У зв'язку з тим, що трапилося Китай звинуватив США у створенні дестабілізуючого фактора в Тайванській протоці.