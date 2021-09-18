Китай объявил об учениях в Тайваньском проливе после прохода через него ракетного эсминца США

Китай объявил о проведении военно-морских и воздушных учений в районах к юго-западу от Тайваня. Учения пройдут второй раз за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Причиной новых учений Китая стал проход через Тайваньский пролив ракетного эсминца США.

"Боевые корабли, самолеты раннего предупреждения и бомбардировщики были среди сил, которые присоединились к учениям "для повышения комплексного оперативного потенциала" на территории к юго-западу от Тайваня", - цитирует издание заявление пресс-секретаря восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая.

КНР возмущена из-за участившихся случаев появления американских кораблей в указанных водах и рассматривает их как провокацию. В связи со случившимся Китай обвинил США в создании дестабилизирующего фактора в Тайваньском проливе.