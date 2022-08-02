Китай ніколи не застосовуватиме ядерну зброю першим, - МЗС

У МЗС Китаю запевнили, що їхня країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері і не буде застосовувати ядерну зброю першою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяв у директора департаменту з контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цуна.

"Китай дотримується шляху мирного розвитку і ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин", - сказав китайський чиновник в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також він додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".