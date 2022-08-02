RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай ніколи не застосовуватиме ядерну зброю першим, - МЗС

Фото: Китай ніколи не застосовуватиме ядерну зброю першим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У МЗС Китаю запевнили, що їхня країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері і не буде застосовувати ядерну зброю першою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту з контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цуна.

"Китай дотримується шляху мирного розвитку і ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин", - сказав китайський чиновник в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також він додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай почав військові навчання біля Тайваню на тлі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також ми писали, що Іран почав збільшувати обсяги збагаченого урану, який необхідний для створення ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайЯдерна зброя