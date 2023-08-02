Китай неожиданно сменил руководство ядерных сил: CNN узнало детали

В начале недели Ван Хоубин был назначен командующим ракетными войсками, а Сюй Сишенг - политическим комиссаром этого рода войск. Также их повысили в звании до генералов, согласно решению лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее должность командующего ракетных войск занимал Ли Ючао (был назначен в начале прошлого года), а комиссаром был Сюй Чжунбо.

Как отмечает CNN, эксперты считают такой шаг необычным, поскольку Ван Хоубин и Сюй Сишенг - военные, которые не принадлежат к ракетной отрасли. По словам экспертов, причиной этому могла послужить обеспокоенность Си Цзиньпина ракетными войсками.

Журналисты уточняют, что все это происходит в период повышенной важности таких войск, которые занимаются ракетными программами Китая, начиная с ядерного оружия и заканчивая ракетами меньшей дальности. Такое вооружение используется для запугивания Тайваня, который правящая Коммунистическая партия Китая считает своим и не исключает его силового захвата.

"Изменения довольно значительны", - сказал директор китайской программы вашингтонского аналитического центра Stimson Center Юнь Сунь, отметив, что это особенно актуально, если выяснится, что такое решение - часть более масштабного расследования в отношении ракетных войск.

Юнь Сунь рассказал, что кадровые перестановки могут вызвать скептицизм относительно способности ракетных войск надежно и успешно выполнять свою миссию.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Отметим, между Китаем и Тайванем наблюдается напряженность в отношениях. Остров считает себя независимым государством и отказывается как-либо взаимодействовать с КНР. В то же время Пекин даже не допускает независимость Тайваня и называет его частью своего государства.

Власти КНР регулярно устраивают военные учения с применением авиации и флота вокруг Тайваня для того, чтобы показать свою мощь. При этом военные открыто заявляют о тренировках, на которых отрабатывают окружение острова.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Китай уже к 2027 году может создать предпосылки для вторжения на Тайвань.