Китай несподівано змінив керівництво ядерних сил: CNN дізналася про деталі

На початку тижня Ван Хоубін був призначений командувачем ракетних військ, а Сюй Сішенг - політичним комісаром цього роду військ. Також їх підвищили у званні до генералів, згідно з рішенням лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше посаду командувача ракетних військ обіймав Лі Ючао (призначений на початку минулого року), а комісаром був Сюй Чжунбо.

Як зазначає CNN, експерти вважають такий крок незвичайним, оскільки Ван Хоубін та Сюй Сішенг - військові, які не належать до ракетної галузі. За словами експертів, причиною цього могла стати стурбованість Сі Цзіньпіна ракетними військами.

Журналісти уточнюють, що все це відбувається в період підвищеної важливості таких військ, які займаються ракетними програмами Китаю, починаючи з ядерної зброї і закінчуючи ракетами меншої дальності. Таке озброєння використовується для залякування Тайваню, який правляча Комуністична партія Китаю вважає своїм і не виключає його силового захоплення.

"Зміни є досить значними", - сказав директор китайської програми вашингтонського аналітичного центру Stimson Center Юнь Сунь, зазначивши, що це особливо актуально, якщо з'ясується, що таке рішення - частина більш масштабного розслідування щодо ракетних військ.

Юнь Сунь розповів, що кадрові перестановки можуть спричинити скептицизм щодо здатності ракетних військ надійно та успішно виконувати свою місію.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Зазначимо, між Китаєм та Тайванем спостерігається напруженість у відносинах. Острів вважає себе незалежною державою і відмовляється якось взаємодіяти з КНР. У той же час, Пекін навіть не допускає незалежність Тайваню і називає його частиною своєї держави.

Влада КНР регулярно влаштовує військові навчання із застосуванням авіації та флоту навколо Тайваню для того, щоб показати свою міць. При цьому військові відкрито заявляють про тренування, на яких відпрацьовують оточення острова.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що Китай вже до 2027 року може створити передумови для вторгнення на Тайвань.