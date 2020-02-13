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Через коронавірус у Барселоні скасували найбільшу виставку технологій

Новини » Телеком & IT     13.02.2020 - 11:44
Через коронавірус у Барселоні скасували найбільшу виставку технологій
Ілюстративне фото (techradar.com)

MWC 2020 скасували після відмови провідних компаній від участі

У зв'язку з загрозою коронавірусу в Барселоні скасували найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що через загрозу коронавірусу виставку MWC 2020, яка повинна була пройти 24-27 лютого в Барселоні, скасовано. За словами організаторів, побоювання з приводу спалаху коронавірусу зробили неможливим проведення заходу.

Відзначимо, рішення було прийнято після відмов провідних компаній Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel і LG від участі у виставці.

Нагадаємо, станом на 13 грудня в Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. При цьому заражених досягло 59 805.

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