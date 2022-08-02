Китай направив винищувачі до лінії розмежування з Тайванем перед візитом Пелосі, - Reuters

За інформацією видання, окрім китайських військових, літаків біля лінії розмежування було помічено військові кораблі китайської армії.

Одне з неназваних джерел Reuters назвало такий крок з боку Пекіна "дуже провокаційним". Воно додало, що китайські військові літаки у вівторок, 2 серпня, вранці неодноразово підлітали до умовної лінії розмежування і поверталися назад. Тайванська авіація перебувала в стані бойової готовності неподалік.

Китайські військові кораблі продовжують перебувати поруч з умовним кордоном між Китаєм і Тайванем.

У заяві Міноборони Тайваню сказано, що воно має повне уявлення про провокації Китаю і буде направляти сили у відповідь на "ворожі загрози".