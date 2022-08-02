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Китай направил истребители к линии разграничения с Тайванем перед визитом Пелоси, - Reuters

Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайские истребители пролетели над условной линией разграничения с Тайванем перед ожидаемым визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, кроме китайских военных самолетов, возле линии разграничения были замечены военные корабли китайской армии.

Один из неназванных источников Reuters назвал такой шаг со стороны Пекина "очень провокационным". Он добавил, что китайские военные самолеты во вторник, 2 августа, утром неоднократно подлетали к условной линии разграничения и возвращались обратно. Тайваньская авиация находилась в состоянии боевой готовности неподалеку.

Китайские военные корабли продолжают находиться рядом с условной границей между Китаем и Тайванем.

В заявлении Минобороны Тайваня сказано, что оно имеет полное представление о провокациях Китая и будет направлять силы в ответ на "вражеские угрозы".

Напомним, ранее стало известно, что, по информации СМИ, визит Пелоси на Тайвань должен состояться уже сегодня в 22:30 по местному времени (17:30 по Киеву).

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