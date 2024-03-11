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Китай оказывает РФ экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности, - разведка США

Фото: Китай оказывает РФ экономическую помощь и поддержку в сфере безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В американской разведке заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Амбициозный, но обеспокоенный Китай, конфронтация России, некоторые региональные державы, такие как Иран, и ряд негосударственных субъектов бросают вызов давним правилам международной системы, а также главенству США в ней", - говорится в докладе разведки США, который был опубликован после дачи показаний руководителями ЦРУ в Сенате.

Также в отчете отмечается, что торговля между Китаем и Россией растет с начала полномасштабного вторжения в Украину, а китайский экспорт товаров потенциального военного использования вырос более чем в три раза с 2022 года.

Связи Китая и России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля. Китай и РФ разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

В октябре прошлого года Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие в Россию.

Подробнее о позиции Китая к войне в Украине и о том, стоит ли ждать перезапуска мирного процесса по инициативе Пекина – читайте в материале РБК-Украина.

 

 

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