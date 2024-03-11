Китай надає РФ економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки, - розвідка США

"Амбіційний, але стурбований Китай, конфронтація Росії, деякі регіональні держави, такі як Іран, і низка недержавних суб'єктів кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - йдеться у доповіді розвідки США, яка була опублікована після надання свідчень керівниками ЦРУ у Сенаті.

Також у звіті наголошується, що торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай почав тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля. Китай і РФ поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

У жовтні минулого року Міноборони США заявило, що Китай, незважаючи на свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецька зброя та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю до Росії.

Докладніше про позицію Китаю до війни в Україні та про те, чи варто чекати перезапуску мирного процесу з ініціативи Пекіна – читайте у матеріалі РБК-Україна.