Китай розпочав військові навчання навколо Тайваня

Армія Китаю розпочала навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily.
Китайські військові проводять навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі.
Як повідомлялося раніше, управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.
У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.
При цьому з'явилася інформація, що Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню вже сьогодні, 2 серпня.
Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.