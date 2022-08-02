Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily .

Китайские военные начали проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море.

Как сообщалось ранее, управление морской безопасности Китая распространило сообщение о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещено.