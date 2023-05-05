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Китай намерен координироваться с РФ для "урегулирования" войны в Украине, - МИД

Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай намерен продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координацией с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", - заявил глава МИД Китая во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее представитель Китая в ООН заявил, что позиция Пекина по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Напомним, на прошлой неделе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину состоялись переговоры Зеленского и Си Цзиньпина.

Лидеры, в частности, обсудили инициативы, которые направлены на установления мира между Украиной и Россией.

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