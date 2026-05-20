RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай будет в ярости: Трамп анонсировал разговор с президентом Тайваня об оружии

23:27 20.05.2026 Ср
2 мин
Что заставило Трампа нарушить одно из главных дипломатических табу США?
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Между президентами США и Тайваня может состояться первый за годы прямой разговор - и Пекин, который считает остров своей территорией, вряд ли это оценит.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить президенту Тайваня Лай Цзиндэ - чтобы лично обсудить вопрос продажи американского оружия острову на сумму 14 млрд долларов.

"Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы хорошо контролируем эту ситуацию", - сказал Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о возможном контакте с Лаем перед принятием решения о продаже оружия.

Президент также добавил, что "будет работать над проблемой Тайваня", не вдаваясь в подробности.

Прямой контакт между лидерами США и Тайваня является чрезвычайно редким: с 1979 года, когда Вашингтон перешел от признания Тайбэя к признанию Пекина, такие разговоры практически не происходили.

Любой звонок Трампа разозлит Китай, который считает Тайвань своей территорией. Трамп уже нарушал эту норму в 2016 году, приняв приветственный звонок от тогдашнего президента Тайваня Цай Инвэнь.

Президент США также подтвердил, что воздерживается от одобрения пакета оружия для Тайваня на 14 млрд долларов как "переговорный козырь" в отношениях с Китаем. Такой подход противоречит Закону об отношениях с Тайванем 1979 года, который обязывает США поставлять острову оружие оборонного характера.

Между тем во время недавнего саммита в Пекине Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос "важнейшим" в отношениях между двумя странами и призвал Трампа не допускать эскалации.

Напомним, еще накануне визита в Пекин Трамп подтвердил, что лично будет обсуждать с Си Цзиньпином вопрос продажи американского оружия Тайваню.

По итогам двухдневного саммита существенных решений по Тайваню достигнуто не было - ключевые вопросы безопасности отложены на дальнейшие контакты между Вашингтоном и Пекином.

После возвращения из Китая Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости, одновременно подчеркнув, что политика США в отношении острова не изменилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампТайвань