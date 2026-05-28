RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай бросил вызов США и отправил на Кубу огромное судно с продуктами

00:46 28.05.2026 Чт
2 мин
В Гавану прибыло судно Sunny Hong с первой партией китайского риса, несмотря на блокаду Вашингтона
aimg Филипп Бойко
Фото: флаг Кубы (Getty Images)

В Гавану прибыло китайское грузовое судно с тысячами тонн риса для поддержки населения. Это первая часть крупной партии продовольствия, которую Пекин пообещал передать коммунистическому правительству острова.

Пекин начал активно спасать Гавану от продовольственного кризиса. Правительственная делегация приняла в порту столицы Кубы сухогруз Sunny Hong, который доставил на остров 15 тысяч тонн риса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал этот шаг положительным. Он написал в своих социальных сетях, что это благородный жест солидарности. Пекин планирует не останавливаться на этом и хочет прислать еще 60 тысяч тонн зерна.

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес подтвердила критическую потребность в зерне. Продукты немедленно распределят по всем провинциям страны. Рис - основной элемент рациона кубинцев, а его дефицит стал слишком ощутимым.

Помощь от других стран

Китай не единственный, кто отправляет грузы в карибскую страну. Неделю назад в Гавану пришло судно из Мексики, и кубинские чиновники отчитались о получении более 3125 тонн помощи.

В мексиканский пакет вошли:

  • продукты питания;
  • жизненно необходимые лекарства;
  • средства личной гигиены;
  • солнечные панели для энергообеспечения.

Активность проявляют и религиозные организации. Христианское благотворительное сообщество Sant'Egidio International отправило контейнер из Генуи. Стоимость медицинского груза составляет примерно 815 тысяч долларов. В середине мая на остров привезли инвалидные коляски и медикаменты.

Организация планирует новую поставку в июне. Кубинцы ожидают масло, овощи и сахар, однако критики режима сомневаются в справедливости распределения. Они утверждают, что рядовые граждане редко видят эту помощь в полном объеме.

Какая сейчас ситуация на Кубе

Страна страдает от тотальных блэкаутов из-за блокады США. Ни одно судно с нефтью не может добраться до острова. Трамп требует смены режима в стране и выплаты репараций.

В то же время кубинские власти не намерены уступать без сопротивления. Ранее сообщалось, что Куба приобрела беспилотники для усиления оборонных возможностей на фоне напряженности в отношениях с США.

А госсекретарь США Марко Рубио, как этнический кубинец, пытается действовать методом "пряника". Он предлагает народу Кубы 100 миллионов долларов гуманитарной помощи и полную декоммунизацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: