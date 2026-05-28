Китай бросил вызов США и отправил на Кубу огромное судно с продуктами

Пекин начал активно спасать Гавану от продовольственного кризиса. Правительственная делегация приняла в порту столицы Кубы сухогруз Sunny Hong, который доставил на остров 15 тысяч тонн риса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал этот шаг положительным. Он написал в своих социальных сетях, что это благородный жест солидарности. Пекин планирует не останавливаться на этом и хочет прислать еще 60 тысяч тонн зерна.

Министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес подтвердила критическую потребность в зерне. Продукты немедленно распределят по всем провинциям страны. Рис - основной элемент рациона кубинцев, а его дефицит стал слишком ощутимым.

Помощь от других стран

Китай не единственный, кто отправляет грузы в карибскую страну. Неделю назад в Гавану пришло судно из Мексики, и кубинские чиновники отчитались о получении более 3125 тонн помощи.

В мексиканский пакет вошли:

продукты питания;

жизненно необходимые лекарства;

средства личной гигиены;

солнечные панели для энергообеспечения.

Активность проявляют и религиозные организации. Христианское благотворительное сообщество Sant'Egidio International отправило контейнер из Генуи. Стоимость медицинского груза составляет примерно 815 тысяч долларов. В середине мая на остров привезли инвалидные коляски и медикаменты.

Организация планирует новую поставку в июне. Кубинцы ожидают масло, овощи и сахар, однако критики режима сомневаются в справедливости распределения. Они утверждают, что рядовые граждане редко видят эту помощь в полном объеме.