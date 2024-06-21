Россия и Китай нашли обходной путь для платежей после расширения санкций США, - Reuters

Торговые возможности между Россией и Китаем сузились после того, как США на прошлой неделе ввели санкции в отношении единственного филиала российского банка в Китае, но визит Владимира Путина в Китай в прошлом месяце помог гарантировать, что на данный момент у двух стран есть платежные альтернативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства, после визита Путина в приграничных регионах были созданы специально уполномоченные банки, которые позволяют российским фирмам открывать счета нерезидентов в китайских банках. Этот шаг стал важным после того, как шанхайский филиал российского ВТБ подвергся санкциям.

Торговля

Торговля между Россией и Китаем в 2023 году выросла до рекордных 240 млрд долларов. Поддержание потока доходов и товаров, который имеет решающее значение для Кремля, зависит от обеспечения бесперебойных платежей.

Обходной путь задействует более мелкие региональные банки, которые на данный момент могут оставаться вне поля зрения санкций США, и показывает, как Москве и Пекину приходится предпринимать все более сложные шаги, чтобы обеспечить продолжение двусторонних платежей.

Торговля с Пекином стала более важной для Москвы после того, как в феврале 2022 года она вторглась в Украину. Впоследствии российские банки были заблокированы в глобальной платежной системе SWIFT, а многие западные страны и компании разорвали связи с Россией.

"После визита (Путина) в одной из провинций Китая появились банки, которые открывают счета NRA для российских компаний на территории Китая", - сообщил один из банковских источников.

Лишь несколько банков, расположенных недалеко от границы на северо-востоке, все еще работают с Россией, сообщил второй источник в банковской сфере.

"Мы сегодня даже не говорим о... крупных и средних банках, - сказал собеседник агентства. - Никто из них не работает с Россией. Это проблема, которую мы должны действительно осознать".

После того, как США попали под санкции США, многие из них, возможно, решили прекратить любой бизнес с Россией, и импорт из Китая может упасть, говорит Евгений Коган, инвестиционный банкир и профессор российской Высшей школы экономики.

Санкции в отношении дочерних компаний российских банков в Китае также создают проблемы, добавил он.

ВТБ уже находился под санкциями, но Казначейство США изменило ограничения, включив в них иностранные компании, в том числе филиал ВТБ в Шанхае, что, осложнит потоки платежей.

"Филиал российского банка, которым мы все любим пользоваться в Китае, был включен в пакет санкций", - сообщил источник на платежном рынке, который ожидает, что в результате даже китайские банки прекратят все операции с филиалом.

До введения последних санкций генеральный директор ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ утроил персонал в Шанхае, чтобы попытаться сократить очереди клиентов, пытающихся открыть счета.

Санкции США

"Американские санкции являются самыми страшными, в том числе и для наших китайских партнеров, - сказал источник на платежном рынке. - Как говорят китайцы, они боятся их, как тигра".

Угроза вторичных санкций, которые могут лишить институты доступа к доллару, напугала китайские банки, которые не хотят терять доступ к мировым рынкам, сказа источник, даже если с Россией предстоит вести прибыльную торговлю.

В России проблемы с платежами наносят ущерб экспортным доходам, нарушают цепочки поставок и повышают цены на импорт, заявил центральный банк, в то время как ее нефтяные компании сталкиваются с многомесячными задержками платежей.

По сравнению с рынками США и ЕС, его привлекательность ограничена.

"Никто в Китае не готов попасть под вторичные санкции и потерять мировой рынок только из-за России, - сказал источник. - Ни производственные компании, ни финансовые структуры, в том числе банки".

Второй источник в банковской сфере сообщил, что российские банки, не попавшие под санкции, все еще приемлемы для китайских партнеров, но ограничения США являются смертельным ударом, поскольку даже специально уполномоченные китайские банки прекращают расчеты.

Российские компании теперь могут либо открыть счет NRA в китайском банке, либо создать китайскую дочернюю компанию и открывать счета внутри страны, сказал этот человек.