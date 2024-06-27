ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай просчитался, поддержав Россию в войне с Украиной, - посол США в Пекине

Пекин, Четверг 27 июня 2024 12:47
UA EN RU
Китай просчитался, поддержав Россию в войне с Украиной, - посол США в Пекине Фото: Николас Бернс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пекин неправильно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда он оказал поддержку России в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают.

Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Я думаю, что китайцы просчитались. На самом деле я думаю, что китайцы не поняли основную ценность, которую мы придаем в нашем нынешнем мире миру и единству в самой Европе", - сказал он.

Европейский Союз сейчас действует в "прямой оппозиции" поддержке Китаем Москвы, добавил Бернс, занявший свой пост в Пекине через несколько дней после вторжения. ЕС и НАТО назвали Китай системным соперником "отчасти из-за этого", сказал он.

"Китай не демонстрирует поведения нейтральной страны", - сказал Бернс, ссылаясь на предыдущие комментарии Пекина о своей позиции.

США выражали Пекину "очень долго, на очень высоких уровнях" опасения, что китайские компании поставляют России технологии двойного назначения, которые используются в войне, добавил он.

"Это экзистенциальная война. Одним из величайших достижений окончания холодной войны стала свободная, демократическая и единая Европа без каких-либо разделений", - сказал Бернс.

Напомним, коммунистический режим Си Цзиньпина предложил дипломатическую и экономическую поддержку Владимиром Путиным после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Лидеры в Вашингтоне и Европе в последние месяцы предупреждали, что китайские банки могут подвергнуться санкциям за поддержку военной машины Кремля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Евросоюз
NEWS
Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы
Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года