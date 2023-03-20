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Китай и Россия не обладают силой американского лидерства, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Китая и России нет такой сети союзников и партнеров, как у США. Поэтому Москва и Пекин пытаются укрепить отношения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Ни одна другая страна в мире не имеет такой сети союзов и партнерств, как США", - заявил Кирби.

Он напомнил о том, что под председательством США проходят встречи контактной группы по помощи Украине (формат Рамштайн), в которых участвует более 50 стран.

"В этом сила американского лидерства. И вы не видите этой силы в России и Китае. Это две страны, у которых нет такой же сети друзей и партнеров", - отметил чиновник.

Кирби считает, что из-за отсутствия поддержки со стороны других стран Россия и Китай пытаются укрепить отношения. Таким образом они бросают вызов американскому лидерству.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 20 марта, в России с рабочим визитом находится глава КНР Си Цзиньпин.

Он уже провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они должны были обсудить китайский "мирный план".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайБелый домКирби