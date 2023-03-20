Китай и Россия не обладают силой американского лидерства, - Белый дом

"Ни одна другая страна в мире не имеет такой сети союзов и партнерств, как США", - заявил Кирби.

Он напомнил о том, что под председательством США проходят встречи контактной группы по помощи Украине (формат Рамштайн), в которых участвует более 50 стран.

"В этом сила американского лидерства. И вы не видите этой силы в России и Китае. Это две страны, у которых нет такой же сети друзей и партнеров", - отметил чиновник.

Кирби считает, что из-за отсутствия поддержки со стороны других стран Россия и Китай пытаются укрепить отношения. Таким образом они бросают вызов американскому лидерству.