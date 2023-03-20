UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай і Росія не мають сили американського лідерства, - Білий дім

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Жодна інша країна у світі не має такої мережі союзів та партнерств, як США", - заявив Кірбі.

Він нагадав про те, що під головуванням США відбуваються зустрічі контактної групи щодо допомоги Україні (формат Рамштайн), у яких беруть участь понад 50 країн.

"У цьому сила американського лідерства. І ви не бачите цієї сили в Росії та Китаї. Це дві країни, які не мають такої ж мережі друзів і партнерів", - зазначив чиновник.

Кірбі вважає, що через відсутність підтримки з боку інших країн Росія та Китай намагаються зміцнити відносини. У такий спосіб вони кидають виклик американському лідерству.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 20 березня, у Росії з робочим візитом перебуває глава КНР Сі Цзіньпін.

Він уже провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони мали обговорити китайський "мирний план".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайБілий дімКирби