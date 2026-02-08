Китай и Канада становятся ближе: какое решение положило конец многолетней дипломатической войне

Верховная народная судебная коллегия Китая приняла сенсационное решение - отменила смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шелленбергу. Этот шаг стал самым мощным сигналом к примирению за последнее десятилетие.

Дело, державшее мир в напряжении

История Шелленберга долгое время была символом "дипломатии заложников". Задержанный еще в 2014 году по обвинению в наркоторговле, он сначала получил 15 лет тюрьмы. Однако в 2019 году, на фоне ареста финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде, китайский суд внезапно изменил приговор на смертную казнь.

Международное сообщество называло этот процесс политической местью, а Amnesty International - "грубым нарушением права". Теперь, после лет безысходности, приговор отменен, а дело отправлено на пересмотр.

Визит Марка Карни в КНР

Эксперты связывают внезапное "милосердие" Пекина с недавним визитом премьер-министра Канады Марка Карни в КНР. Для Оттавы это шанс уменьшить экономическую зависимость от США, а для Китая - вернуть стратегического партнера.

Что это изменит для стран

Новое партнерство: Стороны уже объявили о намерениях создать новую дорожную карту отношений.

Экономический прорыв: Канада планирует расширить экспорт на гигантский рынок Китая.

Гуманитарный аспект: Шелленберг остается под стражей в городе Далянь, но угроза казни фактически исчезла.

Несмотря на отмену приговора, впереди новое судебное разбирательство в провинции Ляонин. Канада продолжает настаивать на полном помиловании своего гражданина. Однако сам факт такого юридического отступления Китая свидетельствует об одном: большая геополитика снова выбирает путь переговоров, а не ультиматумов.