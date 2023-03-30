Китай хочет установить новый мировой порядок в свою пользу, - глава Еврокомиссии

“Четкая цель Китая - системное изменение международного порядка с Китаем в центре”, - отметила она на пресс-конференции перед своим визитом в Пекин.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что сейчас отношения Евросоюза с Китаем зависят от того, как будет меняться сотрудничество Пекина с Москвой.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать с путинской войной, будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая в будущем", - отметила она.

Чиновница напомнила о том, что с Китаем связаны ряд проблем, в том числе агрессия против Тайваня и нарушения прав человека на территории КНР.

"Эти эскалационные действия указывают на Китай, который становится более репрессивным внутри страны и более напористым за рубежом… Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением на мировую арену", - добавила она.