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Китай хоче встановити новий світовий лад на свою користь, - голова Єврокомісії

Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Китаю має намір встановити новий світовий лад, в якому центром буде їхня країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

"Чітка мета Китаю - системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі", - зазначила вона на пресконференції перед своїм візитом у Пекін.

Фон дер Ляєн також наголосила, що зараз відносини Євросоюзу з Китаєм залежать від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою.

"Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому", - зазначила вона.

Чиновниця нагадала про те, що з Китаєм пов'язані низка проблем, у тому числі агресія проти Тайваню та порушення прав людини на території КНР.

"Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни і більш напористим за кордоном… Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену", - додала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фон дер Ляйєн поїде до Пекіна разом з президентом Франції Еммануелем Макроном наступного тижня.

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