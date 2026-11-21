Исследование провела команда Ду Чуньруя в Школе астронавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане. Результаты опубликовали в китайском рецензируемом журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

По расчетам исследователей, благодаря такому расположению на орбите космические самолеты смогут начать возвращение к любой точке Земли после ожидания не более 2,5 минут.

Для большинства густонаселенных регионов это время составит примерно 1 минуту. В то же время речь идет не о продолжительности полета до места назначения, а о времени ожидания благоприятного момента для начала спуска.

Такая система может иметь как гражданское, так и военное предназначение. С одной стороны, она открывает возможности для сверхбыстрых перевозок между разными частями света, а с другой - теоретически позволяет наносить удары из космоса.

Поскольку аппараты будут находиться на орбите, они смогут быстро выполнять приказы, оставляя противнику мало времени на выявление угрозы и подготовку ответа.

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Контекст программы и интерес разведки США

Публикация исследования появилась вскоре после того, как разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало снимок космического аппарата, считающегося секретным китайским космопланом Shenlong.

Напомним, фотографию сделали в мае 2024 года коммерческим спутником компании Maxar Technologies. Аппарат по форме похож на американский беспилотный самолет Boeing X-37B.

С 2020 года Китай осуществил четыре миссии с участием таких многоразовых аппаратов, однако Пекин содержит детали программы в секрете.

Ранее разведка США зафиксировала маневрирование китайского космического самолета вблизи других спутников - это может свидетельствовать как о мирном обслуживании орбитальной инфраструктуры, так и о потенциальных военных задачах, включая сбор разведданных или препятствование работе чужих аппаратов.

Официальный Пекин продолжает настаивать, что программа направлена на "удешевление и упрощение доступа в космос".