Китай остро отреагировал на планы США возобновить испытания ядерного оружия

Китай предупредил об угрозе глобального ядерного конфликта после заявлений США о возобновлении испытаний ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Вloomberg.
В четверг, 27 ноября, озвучено содержание заявления Информационного управления Государственного совета КНР, которое было опубликовано в белой книге по контролю вооружений.
В нем говорится, что Китай обеспокоен заявлениями США о возобновлении испытаний ядерного оружия для "уравнивания" с конкурентами. В заявлении четко сказано, что возобновление тестов этого вида вооружения приведет к росту рисков глобального ядерного конфликта.
Китай заявил, что придерживается "чрезвычайно сдержанной" политики в развитии ядерного оружия и никогда не будет вступать в гонку ядерных вооружений. При этом в документе выделено, что некоторые страны продолжают менять свою ядерную политику, наращивая ядерное сдерживание и боевые возможности.
Заявление Китая стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытания ядерного оружия. Президент США недавно сообщал, что Америка проведет такие испытания "очень скоро".
Отметим, что по оценкам правительства США, хотя арсенал Китая меньше американского и российского, однако он активно модернизируется и расширяется. Последний раз Китай проводил ядерный тест в 1996 году, однако продолжает испытания ядерно-способных ракет и гиперзвуковых боеголовок, способных избегать перехвата.
Данное заявление Китая подчеркивает намерение страны дальше развивать стратегические возможности сдерживания, включая ядерные силы, в течение следующих пяти лет, но без участия в гонке вооружений.
США планируют возобновить испытания ядерного оружия после последних испытаний России ядерного подводного дрона и крылатой ракеты. Правда, пока неизвестно, идет ли речь о реальных взрывах или только тесты систем доставки.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. При этом, по словам Трампа, США - единственная страна, которая не проводит ядерных испытаний.
Позже глава Пентагона Пит Гегсет сообщил, что решение Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания сделают ядерный конфликт менее вероятным.