Китай тормозит переговоры по ядерному сдерживанию, - Пентагон

Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник высокопоставленные представители США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году будет иметь тысячу ядерных боеголовок.

Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже обладают гораздо большим арсеналом.

Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не начали взаимодействие по этому вопросу.

"В качестве первого шага мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - сказал Белл.

Напомним, в прошлом году первое место в рейтинге расходов на ядерное оружие заняли США с 44,2 млрд долларов. На втором - Китай (11,7 млрд долларов), на третьем - РФ (8,6 млрд долларов), на четвертом - Великобритания (6,8 млрд долларов) и пятом - Франция (5,9 млрд долларов).

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