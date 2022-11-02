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Китай гальмує переговори щодо ядерного стримування, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 02 листопада 2022 05:17
Китай гальмує переговори щодо ядерного стримування, - Пентагон Фото: Китай гальмує переговори щодо ядерного стримування (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай не виявив інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов'язаного з ядерною зброєю, заявили у вівторок високопосадовці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пентагон заявляє, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 матиме тисячу ядерних боєголовок.

Пекін довгий час чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями, стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал.

Олександр Белл, заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями, заявив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.

"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - сказав Белл.

Нагадаємо, минулого року перше місце у рейтингу витрат на ядерну зброю посіли США з 44,2 млрд доларів. На другому – Китай (11,7 млрд доларів), на третьому – РФ (8,6 млрд доларів), на четвертому – Великобританія (6,8 млрд доларів) та п'ятому – Франція (5,9 млрд доларів).

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