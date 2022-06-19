Скільки країни витратили на утримання ядерної зброї в 2021 році: рейтинг

Дев’ять ядерних держав світу витратили 82,4 мільярди доларів на утримання свого арсеналу у 2021 році. Це не допомогло стримати вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Global Nuclear Weapons Spending 2021, який оприлюднила Міжнародна компанія за скасування ядерної зброї.

"Дев’ять ядерних держав витратили 82,4 мільярди доларів на свою ядерну зброю у 2021 році під час глобальної пандемії, зростання загроз глобальній продовольчій безпеці та лише за місяці до того, як Росія почала збирати війська на кордоні з Україною", - підкреслюють у звіті.

За даними документу, перше місце у рейтингу витрат на ядерну зброю посіли США з 44,2 мільярди доларів. На другому - Китай (11,7 мільярди доларів), на третьому - РФ (8,6 мільярди доларів), на четвертому - Велика Британія (6,8 мільярди доларів) та п’ятому - Франція (5,9 мільярди доларів).

Витрати Індії, Ізраїлю та Пакистану становлять понад мільярд доларів. Останнє місце посіла Північна Корея, вона витратила 642 мільйони доларів.

"Ці витрати жодним чином не сприяли стримуванню російського вторгнення в Україну. Натомість десятирічна неспроможність домагатися ефективного роззброєння привела світ у ядерну пастку однієї країни", - зазначають у звіті.