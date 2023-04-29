Китай эвакуировал из Судана почти 700 человек
Китай провел эвакуацию из Судана 668 граждан КНР и 10 человек других национальностей, использовав два корабля Военно-морских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Эвакуация происходила из порта Джидда. В операции участвовали корабль снабжения Weishanhu и ракетный эсминец Nanning. На их борту находились почти 500 офицеров и матросов, спецназ, а также вертолет.
Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнулибои между армией и Cилами быстрого реагирования.
Страны начали эвакуировать оттуда своих граждан. К примеру, турецкий военный самолет С-130, выполнявший миссию по эвакуации турецких граждан, попал под обстрел.
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