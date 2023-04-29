Фото: Китай эвакуировал из Судана почти 700 человек (GettyImages)

Китай провел эвакуацию из Судана 668 граждан КНР и 10 человек других национальностей, использовав два корабля Военно-морских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.